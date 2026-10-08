De La Espriella propone a Flávio Bolsonaro lucha frontal contra el terrorismo y afianzar relaciones

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una charla virtual de 20 minutos con Flávio Bolsonaro (senador y candidato presidencial de Brasil), en el marco de la campaña hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, que se celebrarán el próximo 25 de octubre

El encuentro fue calificado por las campañas como un “encuentro histórico” y sirvió para consolidar el respaldo mutuo de cara a los comicios contra Luiz Inácio Lula da Silva

Ambos abordaron la necesidad de coordinar una lucha conjunta y ofensiva frontal contra el narcoterrorismo y el crimen organizado en el hemisferio. De la Espriella defendió su política interna y afirmó: “Terrorista que no se someta lo voy a dar de baja”, complementando con que el expresidente Jair Bolsonaro ha sido una de sus grandes inspiraciones en esa materia.

“El presidente Jair Bolsonaro fue inspiración para mí en esa lucha frontal contra el terrorismo y el crimen organizado. Y yo, al igual que él lo hizo en su campaña, le prometí a Colombia combatir el crimen con total determinación, con toda la fuerza y con todo el patriotismo. Y lo estoy haciendo como presidente de la República. Un país que tiene seguridad es un país que tiene confianza inversionista, es un país que tiene inversión social, es un país que tiene desarrollo, que tiene futuro. Un país puede tener todas las riquezas del mundo, como las tienen Colombia y Brasil. Pero si no tenemos seguridad, no tenemos nada”, aseveró el mandatario.

De la Espriella enfatizó que la contienda contra la oposición no es solo un asunto de carácter político sino también religioso: “Esta no solamente es una guerra política, es una guerra espiritual”, manifestando su plena confianza en que Dios intervendrá por el futuro de Brasil.

“A Colombia lo salvó la oración del pueblo cristiano y del pueblo católico”, destacó el jefe de estado. Además, expresó su confianza en que Dios intervendrá en el futuro de Brasil, porque le ha prometido “un futuro maravilloso”.

En el desarrollo del encuentro, Bolsonaro respaldó sus acciones y se refirió al caso de alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de Frontera cuya extradición a los Estados Unidos fue ejecutada recientemente por Colombia.

“Lo primero que hizo” cuando asumió el cargo ”fue destrabar esa extradición, mandarlo a motilar, esposarlo bien, ponerle el uniforme y entregárselo a la DEA para que se pudra en una cárcel de los Estados Unidos . Esta es la verdadera reparación para las víctimas”, dijo el presidente