El Gaula rescató a menor secuestrado hace 20 días en Popayán

Tras su liberación el menor fue remitido hasta un centro asistencial de Popayán. Crédito: Policía Nacional.

Popayán - Cauca

Después de 20 días secuestrado, un menor de 16 años fue rescatado por el Gaula de la Policía en zona rural de El Tambo, Cauca. Por su liberación, los delincuentes exigían 15.000 millones de pesos a su familia.

En las últimas horas las autoridades revelaron detalles del esclarecimiento del secuestro.

El adolescente Duván Gómez había sido plagiado el pasado 18 de septiembre en la vereda La Rejoya, zona rural de Popayán por varios sujetos armados que lo interceptaron y se lo llevaron en una camioneta.

El comandante de la Región de Policía Número Cuatro, brigadier general Carlos Germán Oviedo explicó que, “durante 20 días de investigación, el Gaula de la Policía estableció que el menor permanecía retenido en la vereda Los Anayes, en municipio de El Tambo, occidente del Cauca”.

También aseveró que, “hasta ese lugar llegaron unidades Jungla, GOES, Inteligencia y Aviación Policial, con apoyo de la Fuerza Aérea, para realizar el rescate sano y salvo del adolescente”.

La investigación estableció que los responsables del secuestro, al parecer, estarían relacionados con la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán destacó la labor de la Fuerza Pública en el operativo, en especial “al Gaula de la Policía que a través del trabajo de inteligencia lograron la liberación”.

Guzmán además resaltó que se seguirá trabajando por el regreso a la libertad de todos los secuestrados en el departamento del Cauca.

Sobre el caso, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz afirmó que fue fundamental la información que entregó la comunidad para ubicar el sitio del cautiverio y calmar la angustia de una familia.

Además les envió un mensaje a los delincuentes. “A todas las personas que quieran venir a delinquir en nuestra ciudad, las vamos a perseguir con toda la fuerza y la contundencia de la Fuerza Pública y serán llevados a la justicia”, dijo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Tras ser evaluado en un hospital y no presentar afectaciones de salud, el menor ya se reencontró con sus familiares en libertad.

Un equipo especializado en salud mental de la Secretaría de Salud Departamental hará acompañamiento especial a Duván Gómez tras los 20 días de cautiverio.