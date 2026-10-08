Nuevo POT de Cartagena llega al Consejo Territorial de Planeación

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena avanzó a una nueva etapa luego de que la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Planeación, presentara la propuesta ante el Consejo Territorial de Planeación (CTP), instancia encargada de revisar el documento y emitir un concepto no vinculante.

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La presentación se produce después de que el proyecto superara la etapa de concertación ambiental con Cardique y el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena. Con este nuevo paso, representantes de distintos sectores de la sociedad civil podrán estudiar el instrumento y formular recomendaciones sobre la hoja de ruta que definirá el desarrollo de Cartagena hacia 2040.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó que el proceso representa un avance dentro de la construcción del nuevo POT, que, según la administración, llevaba más de 20 años sin lograr avances para su adopción.

El Consejo Territorial de Planeación está integrado por representantes de sectores sociales, económicos, académicos, ambientales, comunitarios, culturales y productivos. Durante esta fase, sus integrantes analizarán el contenido de la propuesta y posteriormente entregarán sus observaciones a la Administración Distrital.

De acuerdo con la Alcaldía, el documento presentado es resultado de un proceso de diagnóstico y participación con comunidades y diferentes actores de la ciudad. Entre las problemáticas identificadas están el crecimiento desordenado, los déficits de espacio público y equipamientos, las brechas en el acceso a servicios, los riesgos asociados al cambio climático, las dificultades de movilidad y las presiones sobre ecosistemas estratégicos.

La propuesta plantea orientar el desarrollo urbano y rural bajo criterios de sostenibilidad ambiental, competitividad económica, inclusión social, gestión del riesgo y protección del patrimonio cultural. También contempla estrategias relacionadas con infraestructura, servicios, vivienda, mejoramiento de barrios y corregimientos, además de su articulación con instrumentos como el nuevo PEMP del Centro Histórico.

Una vez el CTP emita su concepto, la Secretaría de Planeación analizará las recomendaciones y realizará los ajustes que considere pertinentes. Posteriormente, el proyecto será radicado ante el Concejo Distrital para su discusión y eventual aprobación.