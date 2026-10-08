Más de 200.000 vehículos rodarán por las carreteras de Bolívar durante la semana de receso

Las carreteras de Bolívar tendrán una semana de intenso movimiento. Miles de familias encenderán sus vehículos y emprenderán viaje aprovechando el receso escolar, mientras más de 112 hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán apostados en diferentes corredores con una misión que va más allá del control: ayudar a que cada viajero llegue sano y salvo a su destino.

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La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar, dispuso sus capacidades humanas, logísticas y operativas para garantizar la movilidad y fortalecer la prevención de siniestros viales.

El dispositivo contempla siete áreas de prevención distribuidas estratégicamente en las carreteras nacionales, donde los uniformados realizarán controles, orientación a viajeros y jornadas pedagógicas dirigidas a conductores, motociclistas, pasajeros, ciclistas y peatones.

Las autoridades estiman que durante esta semana de receso se movilizarán más de 200.000 vehículos por la red vial nacional de Bolívar, lo que representa uno de los periodos de mayor flujo vehicular de la temporada.

Dentro de la campaña “No más excusas en la vía, mi familia llega completa”, están previstas 145 actividades preventivas, con las cuales la Policía espera sensibilizar a más de 4.500 actores viales sobre comportamientos responsables en las carreteras.

“Tenemos más de 112 hombres y mujeres desplegados para acompañar a los viajeros durante esta semana de receso. Invitamos a respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad, especialmente a nuestros motociclistas, para que eviten maniobras peligrosas. Queremos que cada familia llegue completa a su destino”, agregó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La institución recomendó revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de viajar, utilizar los elementos de protección, evitar el consumo de alcohol si se va a conducir y atender las indicaciones de las autoridades en carretera.

Y cuando termine el receso y las maletas vuelvan a guardarse, el mejor recuerdo del viaje no será únicamente el destino visitado, sino regresar por la misma carretera y encontrar a todos nuevamente en casa. Porque ningún minuto ganado acelerando vale más que una vida, y el verdadero final de unas vacaciones siempre será volver completos.