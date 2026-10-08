Distrito Creativo de Manga incorporará 130 especies vegetales y protegerá fauna

El nuevo Distrito Creativo de Manga avanza con una propuesta que busca integrar la transformación urbana con el cuidado del ambiente. Como parte de este proceso, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena realizó una visita al área de intervención para revisar las condiciones naturales existentes y acompañar el proyecto desde su componente ambiental.

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Uno de los principales elementos será el diseño paisajístico, que contempla la incorporación de 130 individuos vegetales entre árboles, palmas y otras especies seleccionadas de acuerdo con las condiciones del territorio. Entre las especies previstas se encuentran el caimo, bálsamo de Tolú, ébano, guayacán rosado, tamarindo y uva de playa.

De acuerdo con el comunicado, esta vegetación permitirá generar espacios verdes que aporten sombra y bienestar, además de favorecer condiciones para la presencia de fauna, especialmente aves. El proyecto contempla también un periodo de mantenimiento de tres años para acompañar el desarrollo de las especies y favorecer su permanencia.

El componente ambiental incluye además una visita de identificación de la fauna presente actualmente en el área de intervención. El objetivo será reconocer las especies que utilizan el lugar y determinar si alguna requiere medidas especiales durante la ejecución de las obras.

A partir de esta identificación se establecerá un protocolo para la salvaguarda y manejo de la fauna, con acciones preventivas y procedimientos que deberán aplicarse en caso de encontrar animales durante las actividades de construcción.

Con estas medidas, el Distrito Creativo de Manga busca que la nueva infraestructura se integre con su entorno mediante la incorporación de vegetación y acciones orientadas a la protección de la fauna durante el desarrollo del proyecto.