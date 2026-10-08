Comparendos que NO generan inmovilización de un vehículo, según Código de Tránsito: Entérese

El proyecto de Ley 2435 de 2024, fue presentado por el exsenador Alejandro Vega y el senador Gustavo Moreno en 2024 y aprobado por el expresidente Gustavo Petro, que se convirtió en una ley que elimina la inmovilización de la motocicleta en cinco infracciones que la tenían como parte de la sanción, además de la correspondiente multa:

“Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.

No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo.

Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados.

Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique.

Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.”

¿Qué significa esto para los motociclistas?

Estas modificaciones hacen parte del artículo 131 de la Ley 769 de 2002. Que con sus modificaciones y entradas en vigor, ciertas infracciones ya no implican la inmovilización de estos vehículos, aunque las multas siguen siendo aplicables.

Aunque con estas infracciones ya no conlleva a la inmovilización de la motocicleta, es importante recordar que las penalizaciones económicas siguen vigentes. Lo que significa que deberá pagar la multa correspondiente en caso de que incurra en alguna de estas conductas.

Es vital continuar promoviendo una conducción responsable y respetuosa en la vía, respetando las normas de tránsito para garantizar la seguridad en las vías.

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