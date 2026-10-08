Cartagena proyecta $4,85 billones de presupuesto para 2027: educación y salud concentran el 76 %

La Alcaldía de Cartagena radicó ante el Concejo Distrital el Proyecto de Presupuesto para 2027, por un monto total de $4,85 billones, con una apuesta central en educación y salud, sectores que concentrarían el 76 % de los recursos del plan de inversiones.

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El proyecto contempla exactamente $4.845.684 millones para rentas, recursos de capital, fondos especiales, establecimientos públicos, funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. De este total, $944.232 millones corresponden a gastos de funcionamiento, $312.981 millones al servicio de la deuda y $3,58 billones a inversión pública.

Dentro del plan de inversiones, la Secretaría de Educación tendría una asignación de $1,2 billones, equivalente al 34 %, mientras que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) recibiría $1,5 billones, correspondientes al 42 %. En educación, los recursos estarán dirigidos a garantizar cobertura, fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y continuar con la modernización de la infraestructura de colegios públicos.

En salud, la administración plantea mantener las inversiones en cobertura, accesibilidad, calidad e inclusión, además del aseguramiento al régimen subsidiado y las labores de inspección, vigilancia y control.

El presupuesto también contempla recursos para otros sectores: $85.845 millones para seguridad y orden público; $52.513 millones para deporte y recreación; $81.477 millones para infraestructura, movilidad sostenible y accesibilidad; $25.511 millones para vivienda y hábitat; $25.257 millones para grupos de especial protección, y $10.596 millones para patrimonio y cultura.

La propuesta representa un incremento del 6,13 % frente al presupuesto de 2026 y será estudiada y debatida por el Concejo Distrital durante el tercer periodo de sesiones ordinarias.

La administración también proyecta fortalecer sus ingresos propios. Para 2027 estima recaudar $620.622 millones por impuesto predial, $812.854 millones por Industria y Comercio, $67.969 millones por sobretasa a la gasolina y $9.870 millones por delineación urbana.

El proyecto deberá surtir el trámite cor