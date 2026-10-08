Cartagena busca nuevas ideas para conectar sus murallas con el espacio público

Cartagena avanza en una nueva etapa para la recuperación y valorización de su sistema fortificado, con el respaldo de la cooperación italiana. La Alcaldía Distrital y delegados de Italia revisaron los avances del Concurso Nacional de Ideas “Imagina el futuro de las Murallas de Cartagena”, iniciativa que busca incorporar propuestas de jóvenes arquitectos para fortalecer la conexión entre patrimonio, espacio público y ciudadanía.

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El concurso hace parte del proyecto “Turismo Sostenible y Valorización de la Muralla de Cartagena de Indias”, una iniciativa de cooperación internacional entre el Distrito, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y el Politécnico de Turín.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitectos de hasta 30 años, quienes podrán plantear soluciones para mejorar la conexión entre los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier. Las propuestas deberán considerar aspectos como conectividad peatonal, accesibilidad universal, sostenibilidad, integración paisajística, calidad del espacio público y activación cultural.

El concurso contempla la selección de diez propuestas finalistas, reconocimientos para los tres primeros lugares y una exposición oficial de los trabajos seleccionados. La participación puede ser individual o en equipos de hasta tres integrantes y, en caso de grupos, al menos uno de sus miembros deberá ser oriundo de Cartagena.

La iniciativa se integra a una agenda más amplia de recuperación patrimonial que contempla intervenciones en sectores como el Espigón de La Tenaza, la Murallita del Diablo y la conexión entre los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier, además de actuaciones previstas en bienes como la Catedral de Santa Catalina de Alejandría y el Baluarte de Santo Domingo.

Según la Alcaldía, algunas propuestas de intervención ya fueron presentadas ante las autoridades de patrimonio, mientras avanzan obras como la impermeabilización de la cubierta de la Catedral y los procesos relacionados con sus bienes muebles.