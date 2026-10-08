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08 oct 2026 Actualizado 20:54

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Andrea Rodríguez, nominada a Mejor Presentadora en los Premios Ícono del Periodismo 2026

La periodista cartagenera competirá en la categoría Mejor Presentador(a) de Eventos y Espectáculos en la ceremonia que se realizará en Bogotá

Foto: cortesía.

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La periodista y presentadora cartagenera Andrea Rodríguez fue incluida oficialmente entre las nominadas a los Premios Ícono del Periodismo 2026, donde competirá en la categoría Mejor Presentador(a) de Eventos y Espectáculos.

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La nominación representa un reconocimiento a su trayectoria en áreas como el periodismo, las comunicaciones, las relaciones públicas y la presentación de eventos y espectáculos. Para Rodríguez, además, significa la oportunidad de representar a Cartagena en un escenario de alcance nacional.

“Recibo esta nominación con mucha gratitud y emoción. Es un reconocimiento que me impulsa a continuar trabajando con pasión y compromiso por la comunicación. Representar a Cartagena en estos premios es un orgullo”, expresó la comunicadora.

Rodríguez es profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Cartagena y cuenta con estudios como productora de radio y televisión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En su trayectoria periodística estuvo vinculada a El Universal de Cartagena, donde desarrolló durante varios años labores relacionadas con la cobertura de entretenimiento y espectáculos.

Su experiencia profesional también incluye trabajos en relaciones públicas, comunicaciones estratégicas, promoción artística y presentación de eventos, consolidando un perfil que combina el ejercicio periodístico con la producción y conducción de contenidos vinculados al entretenimiento.

A lo largo de su carrera, ha participado en la cobertura de diferentes acontecimientos culturales y de entretenimiento en Cartagena, además de desarrollar labores de entrevistas, producción de contenidos y presentación.

Los Premios Ícono del Periodismo 2026 reunirán en Bogotá a profesionales de distintas áreas de la comunicación y el periodismo en Colombia. La ceremonia de premiación está programada para el 14 de octubre, cuando se conocerán los ganadores de las diferentes categorías.

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