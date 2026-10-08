Aeropuerto Rafael Núñez entrega recomendaciones ante aumento de viajeros en semana de receso

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena se prepara para recibir un mayor flujo de viajeros durante la semana de receso escolar y el próximo puente festivo. En los primeros cinco días de octubre, la terminal movilizó alrededor de 120.856 pasajeros, con un promedio diario de 20.143 viajeros.

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Del total de pasajeros movilizados durante estos días, el 82 % corresponde a rutas nacionales y el 18 % a vuelos internacionales. La Aeronáutica Civil, por su parte, proyecta que más de 2,1 millones de personas se movilicen por los aeropuertos del país entre el 2 y el 13 de octubre.

Ante este panorama, el Aeropuerto Rafael Núñez recomendó a los viajeros tomar medidas para agilizar su tránsito por la terminal. Entre las principales sugerencias está llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales.

También se recomienda realizar previamente el check-in digital a través de los canales de la aerolínea, verificar que los documentos de viaje estén vigentes y, en el caso de menores de edad que viajen al exterior, consultar los requisitos de Migración Colombia y contar con los permisos correspondientes.

Para facilitar los filtros de seguridad, los pasajeros deben tener preparados elementos como computadores, equipos electrónicos, baterías recargables, chaquetas y líquidos superiores a 100 mililitros. En vuelos internacionales, también se recomienda realizar previamente el enrolamiento en BioMig.

Quienes viajen con adultos mayores, mujeres embarazadas, niños pequeños o personas con movilidad reducida pueden solicitar con anticipación asistencia a la aerolínea.

Durante octubre, además, la terminal tendrá novedades en su conectividad internacional y nacional, entre ellas el regreso de la ruta Zúrich-Cartagena de Edelweiss Air, nuevos vuelos de JetSmart hacia Armenia, frecuencias adicionales de LATAM, Air Transat y JetBlue, y ajustes en los horarios de KLM y World2Fly.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros planificar sus desplazamientos y llegar con suficiente anticipación para evitar retrasos durante la temporada de receso.