368 policías ascendieron en Cartagena durante ceremonia de la Policía Nacional

Un total de 368 hombres y mujeres de la Policía Nacional ascendieron de grado durante una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena. El acto fue presidido por el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

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De los uniformados ascendidos, 258 patrulleros alcanzaron el grado de subintendente, dando un nuevo paso en su trayectoria institucional y asumiendo mayores responsabilidades de liderazgo y servicio frente a sus compañeros y la ciudadanía.

A ellos se sumaron 110 integrantes del Nivel Ejecutivo, entre subintendentes, intendentes, intendentes jefes y subcomisarios, quienes alcanzaron un nuevo grado dentro de la carrera policial como reconocimiento a sus años de servicio, disciplina y compromiso con la institución.

Uno de los momentos más solemnes de la ceremonia fue el homenaje a los policías cuyos ascensos fueron otorgados de manera póstuma, en reconocimiento a quienes perdieron la vida mientras cumplían con su deber.

“Sabemos que ningún grado puede devolvernos su presencia, pero sus nombres siguen vivos en la memoria de quienes los acompañaron, en el corazón de sus familias y en la historia de la Policía Nacional”, expresó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez durante el acto.

La ceremonia también destacó el papel de las familias de los uniformados, quienes han acompañado sus procesos profesionales y personales a lo largo de los años. Para la institución, cada ascenso representa no solo el reconocimiento a una trayectoria, sino la adquisición de nuevas responsabilidades.

Con los nuevos grados, los uniformados asumirán funciones de mayor liderazgo y tendrán el compromiso de orientar y acompañar a otros integrantes de la institución desde la experiencia y la vocación de servicio.

La Policía Nacional señaló que estos 368 ascensos representan historias de esfuerzo, perseverancia y dedicación, así como una renovación del compromiso de sus integrantes con la seguridad y convivencia de los colombianos.