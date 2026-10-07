Mahates estrena nueva vía y recibe anuncios de inversión por $11.800 millones

Mahates vivió este miércoles una jornada marcada por la entrega de una nueva vía, anuncios de inversión y la presencia del campeón colombiano Nairo Quintana, quien llegó al municipio junto al gobernador de Bolívar, Yamil Arana. La obra queda al servicio de la comunidad y hará parte del recorrido del Gran Fondo Nairo 2026.

manipulaba un arma de fuego.

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La intervención comprende 600 metros lineales de vía, con un ancho promedio de 6,50 metros para dos carriles y un espesor de 20 centímetros. También fueron construidos 600 metros de andenes a ambos lados, con un ancho promedio de 1,20 metros, además de 600 metros de bordillos.

La nueva infraestructura fortalece la conexión entre Soplaviento, Mahates y Arroyohondo y, de acuerdo con lo expuesto durante la jornada, contribuirá a mejorar las condiciones para las actividades agropecuarias, turísticas y culturales en el ZODES Dique Bolívar. El proyecto generó 11 empleos directos y 21 indirectos.

Durante el encuentro con la comunidad, el gobernador Yamil Arana anunció además una inversión de $11.800 millones para la construcción de una nueva variante que permitirá sacar el tráfico pesado del casco urbano y mejorar la movilidad. También informó sobre la construcción de un nuevo parque principal con iluminación LED y la instalación de alarmas comunitarias en sectores con dificultades de alumbrado.

Por su parte, Nairo Quintana destacó que el Gran Fondo Nairo 2026, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre, permitirá que cerca de 10.000 participantes y visitantes recorran distintos municipios de Bolívar y conozcan sus paisajes, cultura, gastronomía y tradiciones.

La jornada también tuvo como protagonistas a los niños de Mahates, quienes participaron en una competencia ciclística infantil y tuvieron la oportunidad de conversar con Quintana sobre su historia de vida y trayectoria deportiva.