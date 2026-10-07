Envían a la cárcel a presunto responsable del crimen de un adulto mayor en Arroyohondo

Un juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jorge Sebastián Ospino Ospino, de 31 años, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del homicidio de un adulto mayor ocurrido en Arroyohondo, Bolívar.

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De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 26 de diciembre de 2024, en medio de una riña. Según el ente acusador, Ospino Ospino habría agredido con una piedra en la cabeza a la víctima, de 80 años, quien falleció posteriormente como consecuencia de las lesiones sufridas.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de homicidio. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Ospino Ospino fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial y, tras la decisión judicial, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

El hombre será trasladado a la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, donde cumplirá la medida de aseguramiento impuesta por las autoridades.

La Fiscalía señaló que la investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión que terminó con la muerte del adulto mayor. La medida de aseguramiento no constituye una condena y será durante el proceso judicial donde se determinará la responsabilidad penal del procesado.