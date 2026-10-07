Cartagena recibe a las grandes figuras del Gran Fondo Nairo Fest 2026

Cartagena y Bolívar ya viven la antesala del Gran Fondo Nairo Fest 2026, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre con la participación de 10.600 deportistas y una programación que combinará ciclismo de ruta, MTB, running y Nairo Kids. El evento tendrá además un significado especial por marcar la despedida de Nairo Quintana como ciclista profesional.

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La organización confirmó 6.900 ciclistas, 3.100 atletas, 300 niños en Nairo Kids y 300 participantes de MTB, provenientes de 21 países. Además, se espera la llegada de más de 20.000 visitantes a Cartagena y Bolívar durante el fin de semana.

El impacto económico también será uno de los protagonistas. Según cifras del Distrito de Cartagena, se estima un movimiento cercano a los 20 millones de dólares en Bolívar, mientras que la ocupación hotelera podría alcanzar el 80 %. Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y operadores turísticos se preparan para recibir a los visitantes.

Uno de los atractivos será la presencia de figuras históricas del ciclismo mundial que acompañarán a Nairo en su despedida. Christopher Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim “Purito” Rodríguez, Samuel Sánchez y Egan Bernal estarán en Cartagena para compartir este momento con el corredor colombiano.

El sábado 10 de octubre se disputarán las pruebas de running, con competencias de 21K, 10K y 5K, además de las pruebas de MTB y Nairo Kids. El domingo 11 será el turno del Gran Fondo, Medio Fondo y Retador, con una ruta que atravesará Cartagena, Turbaco, Arjona, Gambote, Malagana, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima.

El público también podrá disfrutar de Mundo Nairo, en el Centro de Convenciones, con actividades deportivas, culturales, charlas, encuentros con los participantes y programación gratuita durante los tres días.

El gran cierre será el domingo desde las 7:00 p. m., con un concierto encabezado por Carlos Vives y La Provincia, junto a Criss & Ronny y Jader Tremendo, en una jornada que busca convertir la despedida de Nairo en una celebración para Cartagena y Bolívar.