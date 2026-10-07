Antonella Farah asume como nueva cónsul general de Colombia en Miami

Pie de foto: Antonella Farah Louis, Cónsul General de Colombia en Miami, junto a David Alejandro Arias Parrado, Cónsul de Primera, durante el acto de posesión oficial.

Antonella Farah asumió oficialmente sus funciones como cónsul general de Colombia en Miami, desde donde liderará una gestión enfocada en fortalecer la atención a los connacionales, acercar la institucionalidad a la comunidad y generar nuevas oportunidades de conexión entre Colombia y el estado de Florida.

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Economista colombiana con más de 30 años de trayectoria en los sectores público y privado, Farah cuenta con experiencia en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales. Durante su carrera ha liderado iniciativas y proyectos relacionados con entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Turismo Cartagena.

Su administración estará orientada por cuatro pilares: eficiencia y protección ciudadana; diplomacia económica y de oportunidades; diálogo territorial y escucha activa; y comunicación y gestión orientada a resultados.

Entre sus objetivos está fortalecer la atención y orientación a los colombianos, mejorar los procesos consulares y reforzar el acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad o emergencia. También buscará fortalecer la articulación con ProColombia y Colombia Nos Une, además de promover el talento colombiano, la cultura, el turismo y el emprendimiento.

Farah señaló que uno de sus propósitos será construir puentes entre la comunidad colombiana y empresarios, emprendedores y actores estratégicos de Florida, al tiempo que se impulsa una agenda de arte, música y cultura que permita proyectar el talento nacional.

“Nuestra comunidad colombiana es diversa, y tiene muchísimo que aportar. Queremos escucharla, conocer mejor sus necesidades y construir una relación cada vez más cercana”, afirmó la nueva cónsul.