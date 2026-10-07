Antonella Farah asume como nueva cónsul general de Colombia en Miami
La economista colombiana llega al cargo con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado
Antonella Farah asumió oficialmente sus funciones como cónsul general de Colombia en Miami, desde donde liderará una gestión enfocada en fortalecer la atención a los connacionales, acercar la institucionalidad a la comunidad y generar nuevas oportunidades de conexión entre Colombia y el estado de Florida.
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Economista colombiana con más de 30 años de trayectoria en los sectores público y privado, Farah cuenta con experiencia en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales. Durante su carrera ha liderado iniciativas y proyectos relacionados con entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Turismo Cartagena.
Su administración estará orientada por cuatro pilares: eficiencia y protección ciudadana; diplomacia económica y de oportunidades; diálogo territorial y escucha activa; y comunicación y gestión orientada a resultados.
Entre sus objetivos está fortalecer la atención y orientación a los colombianos, mejorar los procesos consulares y reforzar el acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad o emergencia. También buscará fortalecer la articulación con ProColombia y Colombia Nos Une, además de promover el talento colombiano, la cultura, el turismo y el emprendimiento.
Farah señaló que uno de sus propósitos será construir puentes entre la comunidad colombiana y empresarios, emprendedores y actores estratégicos de Florida, al tiempo que se impulsa una agenda de arte, música y cultura que permita proyectar el talento nacional.
“Nuestra comunidad colombiana es diversa, y tiene muchísimo que aportar. Queremos escucharla, conocer mejor sus necesidades y construir una relación cada vez más cercana”, afirmó la nueva cónsul.