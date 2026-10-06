Taxistas del aeropuerto Rafael Núñez tendrán nueva sede de operaciones

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentó a los representantes de ASOAEROTAXCAR, asociación que agrupa a los taxistas del aeropuerto Rafael Núñez, el proyecto para mejorar sus condiciones de operación durante el proceso de ampliación y modernización de la terminal aérea.

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El mandatario anunció que en aproximadamente 45 días estará lista una solución temporal mediante contenedores climatizados, adecuados con baterías sanitarias y espacios para que los conductores puedan continuar con sus actividades mientras avanza la construcción de la sede definitiva.

La infraestructura proyectada contará con oficinas y un parqueadero propio para los taxistas. La Alcaldía indicó que para la solución temporal se cederá un área de espacio público ubicada junto al predio que actualmente funciona como estación, permitiendo mantener las actividades de la asociación durante el desarrollo de las obras.

“Nosotros estamos aquí, estamos del lado de ustedes taxistas. La sede que se construya tiene que ser impecable, una sede que les dé gusto, que ustedes sientan que es su casa y que tienen un espacio digno para trabajar”, manifestó Turbay durante la socialización.

La Administración Distrital señaló que el proyecto hace parte de una ruta de trabajo articulada con la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, el concesionario del aeropuerto y los representantes del gremio.

Durante la reunión también fueron planteados ante el Ministerio de Transporte asuntos relacionados con las garantías para los taxistas durante la modernización, la entrega de un espacio ubicado en Crespo y la autorización para gestionar la compra de viviendas en ese sector, donde se proyecta la instalación de tanques de combustible para la operación aeroportuaria.

El Distrito aseguró que la intervención del parqueadero fue concertada con ASOAEROTAXCAR, con el propósito de compatibilizar las obras de modernización con la continuidad del servicio y las condiciones laborales de los conductores.