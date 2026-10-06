Policía sensibiliza a conductores para prevenir siniestros viales en Bolívar

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, adelantó una jornada de prevención y educación vial dirigida a conductores de vehículos particulares que transitaban por el kilómetro 87 de la Ruta Nacional 2515.

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Durante la actividad, los uniformados promovieron la campaña “No más excusas en la vía”, con el propósito de generar conciencia entre los viajeros sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables para reducir los riesgos de siniestros viales.

Los policías entregaron recomendaciones relacionadas con la conducción preventiva, las condiciones técnicas de los vehículos y las medidas de seguridad que deben tenerse en cuenta antes y durante los desplazamientos por las carreteras del departamento.

Uno de los principales llamados estuvo relacionado con mantener una velocidad responsable y respetar las señales y normas de tránsito, teniendo en cuenta que estas acciones contribuyen a disminuir los factores de riesgo en las vías.

La institución también hizo énfasis en la importancia del autocuidado y la corresponsabilidad entre todos los actores viales, al considerar que la seguridad durante los desplazamientos depende, en buena medida, de las decisiones que adopten conductores y demás usuarios de las carreteras.