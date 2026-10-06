Nairo Quintana estrenó nueva vía en La María junto al gobernador de Bolívar

Los habitantes de la calle 51 del barrio La María estrenaron una nueva vía luego de la entrega de las obras de pavimentación adelantadas por la Gobernación de Bolívar. El acto contó con la presencia del gobernador Yamil Arana y del ciclista colombiano Nairo Quintana, quienes recorrieron juntos el tramo intervenido.

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La obra representa una solución para una comunidad que, según la Gobernación, esperó durante más de cuatro décadas por la pavimentación de esta vía. La intervención comprende 52 metros lineales de calle, con un ancho de 4,2 metros, además de 186 metros cuadrados de escaleras para facilitar el desplazamiento de los habitantes en esta zona de pendientes.

“Esta calle representa mucho más que pavimento. Por aquí pasan niños para ir a sus colegios y durante años tuvieron que hacerlo entre arena, tierra y barro. Hoy estamos dignificando a esta comunidad y mejorando las condiciones de movilidad de sus habitantes”, señaló el gobernador Yamil Arana.

Los habitantes del sector destacaron que la nueva infraestructura facilita el acceso de vehículos y motocicletas hasta las viviendas, una situación que anteriormente se dificultaba por las condiciones del terreno.

La ejecución de las obras también generó un impacto en materia de empleo, con más de 50 puestos de trabajo directos e indirectos, de acuerdo con la información entregada por la Gobernación.

La entrega de esta vía hace parte de las intervenciones que adelanta la administración departamental para mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de movilidad en diferentes comunidades de Bolívar.