En Bolívar, Policía reportó baja de delitos durante septiembre

Bolívar cerró septiembre con 104 hechos delictivos menos y reducciones significativas en varios de los delitos de mayor impacto. El balance de la Policía Nacional muestra que los casos pasaron de 281 en septiembre de 2025 a 177 en el mismo mes de 2026, una disminución general del 37%.

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Entre los resultados más destacados aparece el homicidio intencional, que pasó de 24 casos en septiembre de 2025 a ocho en 2026. La reducción fue del 67%, equivalente a 16 hechos menos durante el periodo analizado.

El hurto a comercio registró una de las caídas más pronunciadas. De 14 casos reportados en septiembre del año anterior se pasó a solo dos en 2026, lo que representa una disminución del 86%.

También se presentó un comportamiento favorable en el hurto a residencias, que disminuyó de 24 a ocho casos, para una reducción del 67%. Las autoridades mantienen acciones de prevención y control para proteger el patrimonio de los ciudadanos.

En materia de extorsión, las cifras bajaron de 17 casos en septiembre de 2025 a seis durante el mismo mes de este año. Esto significa una reducción del 65%, con 11 hechos menos.

Otro resultado sobresaliente se presentó en el hurto de automotores, modalidad que pasó de dos casos en 2025 a ninguno en septiembre de 2026, alcanzando una reducción del 100%.

La violencia intrafamiliar también registró una disminución importante. Los casos pasaron de 77 a 42, es decir, 35 hechos menos y una reducción del 45%. Por su parte, las lesiones personales descendieron de 59 a 57 casos, equivalente al 3%.

“Estos resultados son producto del trabajo permanente de nuestros policías y de la articulación con las autoridades y la ciudadanía. Seguiremos fortaleciendo la prevención, la investigación criminal y las operaciones contra quienes pretendan afectar la tranquilidad de los bolivarenses”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Desde el Departamento de Policía Bolívar señalaron que los resultados responden a las acciones operativas, investigativas y preventivas desplegadas en los municipios de su jurisdicción, especialmente en sectores priorizados y zonas donde históricamente se han concentrado diferentes fenómenos delictivos.

La Policía Nacional anunció que mantendrá y reforzará su presencia en el territorio para consolidar estos indicadores y continuar reduciendo los delitos que afectan la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos en Bolívar.