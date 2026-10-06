Distrito activa plan de protección para la misión médica durante las fiestas

Con el propósito de garantizar la seguridad de la misión médica durante las Fiestas de Independencia de Cartagena y la temporada de fin de año, el Distrito, la Policía Metropolitana y representantes de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) acordaron poner en marcha un plan especial de protección.

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La estrategia fue definida durante una reunión coordinada por el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana (e), Jorge Redondo, y el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro España. El plan estará dirigido especialmente a los centros hospitalarios que cuentan con servicios de urgencias.

Entre las medidas acordadas se encuentra la creación de un canal directo de comunicación entre los centros hospitalarios y la Policía Nacional, con el objetivo de facilitar una respuesta inmediata ante situaciones que puedan poner en riesgo al personal, los pacientes o la infraestructura de los servicios de salud.

También se establecerán las horas consideradas críticas para la prestación del servicio, se reforzarán los patrullajes y rondas preventivas de los cuadrantes y se definirán protocolos de intervención de la fuerza pública o de la vigilancia privada en caso de presentarse agresiones contra la misión médica.

“La idea es activar mecanismos de atención, pero también dar respuesta inmediata ante situaciones que pongan en riesgo la misión médica durante las Fiestas de Independencia”, señaló Jorge Redondo.

Por su parte, Rafael Navarro destacó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para el talento humano en salud, especialmente durante una temporada en la que suelen aumentar las consultas en los servicios de urgencias.

La misión médica comprende el conjunto de bienes, infraestructura, transporte, insumos médicos y talento humano necesarios para prestar servicios durante cualquier tipo de emergencia.