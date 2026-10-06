+CTG 2026 reunirá en Cartagena a líderes de la industria creativa de América Latina

Cartagena será escenario, del 28 al 30 de octubre, de la undécima edición de +CTG 2026, una cumbre que reunirá a líderes de marketing, publicidad, medios, contenidos y comunicaciones de la región para discutir los principales desafíos de la industria creativa.

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Bajo el concepto “Tiempo de Dicotomías”, el encuentro propone reflexionar sobre las tensiones que enfrentan actualmente las organizaciones y los tomadores de decisiones, entre ellas la relación entre inteligencia artificial y talento humano, creatividad y rentabilidad, tradición y mercado global, así como innovación y legado.

La programación contará con cerca de 60 conferencistas y más de 50 sesiones, organizadas en cuatro ejes: Personas, cultura y sociedad; Marcas y mercadeo; Creatividad e innovación; y Medios, canales y plataformas. Las actividades se desarrollarán de manera paralela en tres espacios denominados Disyuntivas, Dilemas y Antípodas.

Entre los invitados anunciados se encuentran Rebeca Hwang, cofundadora de Kalei Ventures y profesora de Stanford University; Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico y escritor; Nancy Reyes, presidenta y CEO de BBDO Worldwide; Harjot Singh, global chief strategy officer de McCann; Giuseppe Stigliano, fundador y CEO de GS&Partners; Sergio López Ferrero, CEO global de Omnicom Production; y Sebastián Arrechedera, CEO de Rainbow Lobster y ganador del Grand Prix de Cannes Lions 2026.

Además de las conferencias, +CTG 2026 tendrá espacios de networking orientados a generar alianzas y oportunidades de negocio. La agenda también incluirá la entrega de los Effie Awards Latin America 2026, los Premios Marketers y el Premio de Sostenibilidad +CTG.