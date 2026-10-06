Bomberos de Cartagena atendieron 180 emergencias durante septiembre

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió 180 emergencias entre el 1 y el 30 de septiembre, de acuerdo con el balance presentado por la institución. Con estas intervenciones, el Distrito acumula 2.053 incidentes atendidos durante lo corrido de 2026.

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Los casos relacionados con abejas africanizadas ocuparon el primer lugar durante septiembre, con 46 atenciones. Le siguieron los incendios de basuras satelitales, con 31 casos, y las labores de corte y remoción de árboles caídos, que sumaron 24 servicios.

También fueron atendidos 22 casos relacionados con crucetas y transformadores afectados o en llamas, 12 incendios estructurales en viviendas, 11 incendios de vehículos, siete incendios de cobertura vegetal, cinco escapes de gas natural, cuatro caídas de techos y cuatro derrames de combustible.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos, Jhony Pérez Sayas, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención frente al estado de los árboles, especialmente durante condiciones de viento. Recomendó evitar permanecer o estacionar vehículos debajo de árboles inclinados, con ramas secas o que presenten algún tipo de riesgo.

Durante el mes también se registraron cuatro fugas de productos químicos o GLP, dos cortocircuitos en viviendas, tres emergencias relacionadas con personas en el agua, dos rescates de animales, dos rescates en ascensores y vehículos, un incendio en un buque y un derrumbe de muro o vivienda.