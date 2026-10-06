Alcaldía vuelve a presentar proyecto para crear nueva empresa de servicios públicos

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, volvió a radicar ante el Concejo Distrital el proyecto de acuerdo que busca autorizar la creación de una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena S.A.S. E.S.P., luego de que la Administración retirara la primera iniciativa por advertencias sobre posibles errores en el trámite de primer debate.

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El proyecto fue retirado el lunes 5 de octubre después de que la Oficina Jurídica del Distrito advirtiera que eventuales vicios de procedimiento podrían afectar la legalidad del proceso. Según el alcalde, la decisión buscó sanear el trámite antes de volver a presentar una propuesta que considera estratégica para la ciudad.

La empresa sería 100 % propiedad del Distrito y tendría como propósito fortalecer la gestión de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y alumbrado público. La Administración argumenta que Cartagena enfrenta retos relacionados con continuidad del servicio, infraestructura, cobertura, agua no contabilizada y atención de las zonas rurales, insulares y corregimentales.

La propuesta contempla que la nueva entidad tenga personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. También podría prestar los servicios de manera directa o contratar operadores especializados, por lo que su creación no implicaría necesariamente que el Distrito opere directamente cada servicio.

Uno de los puntos centrales es un capital autorizado y suscrito de $40.000 millones, representado en 40.000 acciones ordinarias de un millón de pesos cada una. El aporte se realizaría en dos vigencias: $20.000 millones en 2027 y otros $20.000 millones en 2028.

El proyecto también plantea que la empresa pueda administrar, operar y desarrollar infraestructura pública relacionada con los servicios, además de participar en proyectos de modernización, energías alternativas, aprovechamiento de residuos, licitaciones y alianzas público-privadas.