600 ciudadanos inician formación tecnológica gratuita en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, puso en marcha una nueva convocatoria de Digitalízate Comunidad, estrategia que busca ampliar el acceso de la ciudadanía a procesos gratuitos de formación en tecnología.

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En esta oportunidad, 600 ciudadanos fueron seleccionados para participar durante un mes en cursos presenciales de Marketing Digital, Python, Excel Básico, Power BI e Informática Básica. La iniciativa está dirigida a personas interesadas en adquirir herramientas que puedan aplicar en sus actividades académicas, laborales, personales o en el desarrollo de nuevos proyectos.

“Durante un mes, los participantes fortalecerán sus conocimientos tecnológicos de manera presencial, acercando nuevas oportunidades de desarrollo y de aprendizaje en las comunidades de Cartagena”, señaló Aldair Salinas Orozco, funcionario de la Oficina Asesora de Informática.

Para los participantes, la formación representa una oportunidad para fortalecer sus perfiles y adquirir conocimientos relacionados con las nuevas necesidades del entorno laboral. Freddy Fernández, estudiante del curso de Python, destacó que busca ampliar su perfil profesional y acercarse a áreas como la programación y la inteligencia artificial.