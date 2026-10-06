60 familias de La Candelaria y Olaya recibirán mejoramientos de vivienda

Un total de 60 familias de los sectores Calle Los Niños, en el barrio La Candelaria, y Calle Colombia, en Olaya Herrera, fueron seleccionadas para recibir mejoramientos estructurales de vivienda a través del programa Mi Casa Avanza, liderado por Corvivienda.

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Los subsidios, equivalentes a 36 salarios mínimos mensuales legales vigentes, contemplan intervenciones que van más allá del mejoramiento de baños, cocinas y pisos. En algunos casos, permitirán reemplazar viviendas construidas con materiales provisionales, como madera y plástico, por estructuras en mampostería, con mejores condiciones de seguridad y habitabilidad.

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, la selección de los beneficiarios se realizó mediante un sorteo público, debido a que la demanda de estos subsidios superaba la oferta disponible.

“Gracias a ustedes nos han dado una gran ayuda a todos nosotros. Estoy muy agradecida. Nosotros estábamos metidos dentro del barro”, manifestó Carmen Altamiranda, una de las beneficiarias.

Los sectores intervenidos también han recibido obras de pavimentación en concreto rígido, ejecutadas por el Distrito, que buscan mejorar las condiciones de movilidad y el acceso de las comunidades.

Desde Corvivienda señalaron que estas intervenciones hacen parte de una estrategia de transformación urbana y social. Según la entidad, el programa Mi Casa Avanza ya ha asignado más de 5.000 mejoramientos a familias en condición de vulnerabilidad en diferentes localidades de Cartagena.