Más de 1.600 policías reforzarán la seguridad durante el receso escolar en Bolívar

Más de 1.600 hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán desplegados durante la semana de receso escolar en el departamento de Bolívar, con el propósito de fortalecer la seguridad de residentes, turistas y viajeros que se movilizarán durante estos días de descanso.

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El dispositivo tendrá cobertura en 34 municipios y siete corregimientos, con especial atención en zonas turísticas, balnearios, parques, establecimientos comerciales, terminales y otros lugares con alta concentración de personas.

Las diferentes especialidades de la Policía desarrollarán actividades de prevención, registro y control, además de acciones orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes durante la temporada.

El operativo también contempla un componente especial para las carreteras. Un total de 120 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar estarán ubicados en 11 áreas de prevención vial para acompañar a los viajeros y reforzar la vigilancia en los principales corredores del departamento.

Los controles estarán dirigidos a prevenir conductas como conducir bajo los efectos del alcohol, exceder los límites de velocidad y realizar maniobras peligrosas. También se verificará el uso adecuado del casco y el cinturón de seguridad, así como el cumplimiento de las normas de tránsito.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló que las capacidades institucionales estarán disponibles durante toda la semana para acompañar a las familias y pidió disfrutar de la temporada de manera responsable.