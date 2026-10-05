EPA Cartagena recupera la rotonda de El Pozón con siembra de 100 nuevos árboles

La rotonda de El Pozón y sus zonas verdes fueron intervenidas por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena como parte de las acciones de recuperación de áreas degradadas y fortalecimiento ambiental que adelanta la ciudad. Durante la jornada fueron sembrados 100 nuevos árboles, entre especies frutales y maderables, además de plantas ornamentales para la creación de jardines biodiversos.

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Este punto hace parte de las áreas que han sido recuperadas por el EPA, con una intervención que supera los 8.000 metros cuadrados de zonas verdes y que ha permitido la siembra de 750 árboles de especies nativas de Cartagena.

Sin embargo, la zona había sido afectada en dos ocasiones durante 2026. Según el EPA, el 27 de abril y el 1 de septiembre se registraron quemas de árboles y daños en la vegetación, situación que llevó a la autoridad ambiental a realizar nuevas acciones de recuperación.

Los trabajos incluyeron adecuación del terreno, poda, limpieza y resiembra de especies como mamey, guayaba agria, caimito, clemón, macondo, árbol de pan, guayacán de bola y copey. También fueron incorporadas plantas ornamentales como wedelia, amancay, lirio amarillo y duranta roja.

El director del EPA Cartagena, Mauricio Rodríguez, pidió a la comunidad proteger este espacio y evitar prácticas como la quema de árboles, el arrojo de residuos y el maltrato de la vegetación.

La jornada también incluyó actividades de educación ambiental dirigidas a ciudadanos, vendedores informales y establecimientos comerciales cercanos, con recomendaciones sobre separación y disposición adecuada de residuos sólidos.