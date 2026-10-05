Cortes de energía en Bolívar este martes 6 de octubre: estos son los sectores afectados

La empresa Afinia programó para este martes 6 de octubre de 2026 varias interrupciones del servicio de energía eléctrica en municipios de Bolívar, como parte de las labores de mantenimiento y optimización de la infraestructura eléctrica. Los trabajos buscan fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio, pero implicarán cortes temporales en diferentes sectores.

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En El Carmen de Bolívar, el servicio estará suspendido entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. en el barrio Nariño, mientras que en la calle 37 con carrera 51 la interrupción está prevista entre las 7:40 a. m. y las 5:40 p. m.

También habrá una interrupción entre las 7:10 a. m. y las 4:30 p. m. que afectará sectores rurales de El Carmen de Bolívar, entre ellos El Hobo, Bajo Grande, Santa Lucía, El Raizal, Caracolí Grande, San Isidro, Arroyo María, Dura Poco, El Jobo, Buena Vista, Poza Oscura, El Alférez, Lazarza, Mamón de María, Ojo de Agua, El Bledo, El Socorro, San Pedrito y Guamanga.

En San Jacinto, durante ese mismo horario, estarán incluidos sectores como Los Charquitos, Arenas, La Charquita, la entrada principal de Arenas, la salida hacia San Isidro y zonas aledañas.

Adicionalmente, en la zona urbana de El Carmen de Bolívar se realizará otra intervención entre las 7:10 a. m. y las 4:30 p. m., específicamente en la diagonal 29A con carrera 34, sector del barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Afinia recordó a sus usuarios que dispone de la línea 115, la oficina virtual y la aplicación Afiniapp para resolver inquietudes, realizar trámites y reportar novedades relacionadas con el servicio.