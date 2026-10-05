Cartagena reúne a expertos mundiales para avanzar en el conocimiento de los océanos

Cartagena de Indias se convierte esta semana en punto de encuentro para científicos, investigadores, servicios hidrográficos y expertos de diferentes países, con la realización de tres eventos internacionales dedicados al estudio y conocimiento de los océanos. Las actividades se desarrollarán del 5 al 9 de octubre de 2026 y son organizadas con Colombia como país anfitrión, a través de la Dirección General Marítima (DIMAR).

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La agenda incluye la XVII Reunión de la Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sudeste, el encuentro del Comité Directivo de GEBCO y el Simposio GEBCO 2026. Los espacios permitirán intercambiar experiencias, presentar avances científicos y técnicos y definir acciones de cooperación para mejorar el conocimiento y la cartografía del fondo marino.

Uno de los principales resultados será el inicio de la presidencia de Colombia en la Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sudeste durante un periodo de tres años. En este escenario participarán delegaciones de Chile, Ecuador, Perú y Panamá, como Estados miembros, además de España como observador y representantes de la Organización Hidrográfica Internacional.

La hidrografía permite conocer las profundidades y características del relieve submarino, información fundamental para la seguridad de la navegación, la protección de los buques, la investigación científica y el desarrollo de actividades marítimas y portuarias.

Los encuentros también estarán enfocados en GEBCO, iniciativa internacional que busca elaborar una representación cada vez más completa y precisa del fondo oceánico. Colombia participa en este esfuerzo a través de DIMAR y cuenta además con representación en el Comité Directivo de GEBCO mediante una científica del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).