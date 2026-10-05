Aprehenden a alias ‘El Duende’, señalado de integrar estructura sicarial del Clan del Golfo

Un adolescente de 17 años, conocido con el alias de ‘El Duende’, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante un operativo de registro y control adelantado en el departamento de Bolívar. El joven fue encontrado en posesión de tres armas de fuego y una motocicleta, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para las respectivas investigaciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con Inteligencia Policial. Durante la intervención fueron incautados tres revólveres calibre 38: uno marca Llama Martial, cromado, con cinco vainillas percutidas; otro de la misma marca, pavonado negro, con dos vainillas percutidas; y un Smith & Wesson niquelado, con tres vainillas percutidas.

De acuerdo con las autoridades, uno de los principales objetivos de la investigación será establecer si las armas incautadas fueron utilizadas en homicidios u otros hechos violentos registrados en Bolívar. Para ello, serán sometidas a estudios técnicos y periciales que permitan determinar posibles coincidencias con casos que permanecen bajo investigación.

Asimismo, la Policía indaga la presunta vinculación del adolescente con una estructura denominada ‘Sicarios Élite’, que estaría al servicio de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, con presencia principalmente en el norte y centro del departamento.

Las autoridades también investigan su posible relación con alrededor de 31 homicidios ocurridos en Bolívar.