25 policías de Cartagena reciben entrenamiento para combatir la trata de personas

La capacitación fue desarrollada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y con el respaldo de la cooperación internacional.

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El entrenamiento estuvo dirigido a policías que, desde diferentes funciones, mantienen contacto permanente con ciudadanos, turistas y comunidades en sectores estratégicos de Cartagena. Durante las jornadas se realizaron espacios de formación, análisis, debate e intercambio de experiencias orientados a fortalecer las herramientas para reconocer posibles señales relacionadas con estos delitos y activar oportunamente las rutas de atención y respuesta.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó la importancia de preparar a los uniformados para identificar situaciones que podrían pasar inadvertidas y actuar de manera oportuna para proteger a las posibles víctimas.

Según el oficial, la formación busca fortalecer las capacidades para prevenir, identificar señales de alerta, brindar protección y aportar información que contribuya al avance de las investigaciones contra quienes se lucran de estos delitos.

La jornada también permitió fortalecer la articulación entre la Policía Nacional y organismos internacionales, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias para enfrentar fenómenos que trascienden las fronteras.

Ruiz Rodríguez señaló que la trata de personas y el tráfico de migrantes afectan directamente la dignidad y los derechos de las personas, por lo que insistió en la necesidad de contar con una Policía preparada para anticiparse a estas amenazas y responder de manera coordinada con las demás instituciones.