Procuraduría verifica fallas en el servicio de energía en cuatro municipios del sur de Bolívar

La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo a las interrupciones y dificultades que se vienen presentando en la prestación del servicio de energía eléctrica en cuatro municipios del sur de Bolívar y el Magdalena Medio: Simití, San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del Sur.

A través de la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, el ente de control busca establecer las causas de las afectaciones y conocer cuáles son las medidas previstas por las autoridades y la empresa prestadora para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en estas poblaciones.

Dentro del seguimiento también se verifican las condiciones de la infraestructura eléctrica de Afinia, así como su capacidad de respuesta frente a las fallas que puedan presentarse en el sistema.

La Procuraduría advirtió que las interrupciones del servicio no solo afectan las actividades cotidianas de los habitantes, sino que también pueden generar consecuencias en sectores esenciales como la salud, la educación, la seguridad, las comunicaciones y las actividades productivas de la región.

El Ministerio Público señaló que mantendrá el seguimiento a las actuaciones adelantadas por las autoridades y las empresas responsables de la prestación del servicio, además de requerir la información que considere necesaria para promover respuestas oportunas frente a las fallas identificadas.