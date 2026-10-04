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04 oct 2026 Actualizado 14:59

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Motociclista muere en accidente de tránsito en el sector de Las Bodegas de Ternera

El siniestro ocurrió durante la noche del 3 de octubre y estaría relacionado con un giro prohibido, según información preliminar

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Una persona perdió la vida durante la noche del viernes 3 de octubre en un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como Las Bodegas de Ternera, en Cartagena.

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De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando habría realizado un giro prohibido, momento en el que se produjo la colisión que terminó provocando su muerte.

El accidente generó la presencia de las autoridades en la zona, mientras se adelantaban las labores correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre los demás vehículos o personas que pudieron estar involucrados en el hecho.

Las autoridades de tránsito deberán determinar, mediante las respectivas investigaciones, cómo se produjo el accidente y las responsabilidades a que haya lugar.

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