Cartagena reporta 69 capturas y la incautación de 12,7 kilos de estupefacientes

Cartagena cerró la última semana con 69 capturas y la incautación de 12.765 gramos de estupefacientes, equivalentes a cerca de 12,8 kilos, como resultado de las acciones articuladas entre la Alcaldía de Cartagena, la Armada Nacional y la Policía Metropolitana para fortalecer la seguridad y la convivencia en diferentes sectores de la ciudad.

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De las capturas, 62 fueron en flagrancia y siete mediante orden judicial. Los principales resultados estuvieron relacionados con delitos asociados al porte o tráfico de armas y estupefacientes: 28 personas fueron capturadas por delitos relacionados con armas de fuego, accesorios, partes o municiones; 21 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 11 por hurto. También se reportó una captura por homicidio y dos por hechos relacionados con hurto de motocicletas y receptación.

Durante los procedimientos fueron incautadas 20 armas, entre ellas 12 pistolas y ocho armas traumáticas. Además, se realizaron tres allanamientos que dejaron siete capturas, tres por orden judicial y cuatro en flagrancia. En estas diligencias fueron incautadas tres armas de fuego, 12 cartuchos, un proveedor, un celular y 9.830 gramos de marihuana.

Las autoridades también reportaron la incautación de seis motocicletas, un vehículo y nueve celulares. Asimismo, fueron recuperados una motocicleta, una cadena, tres vehículos tipo panel y un reloj.

En materia de convivencia, durante la semana se impusieron 493 medidas correctivas. La mayoría, 220, estuvieron relacionadas con el consumo y porte de estupefacientes. También se aplicaron 148 por porte de armas blancas, 59 por irrespeto a la autoridad, 57 por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público y nueve por suspensión temporal de actividad.