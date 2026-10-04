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04 oct 2026 Actualizado 03:01

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Capturan a hombre señalado de hurtar celular de alta gama a turista francés en Cartagena

El equipo, avaluado en más de $5 millones, fue recuperado por la Policía y entregado a su propietario

Foto: MECAR.

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Cartagena
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Un hombre de 27 años, conocido con el alias de “Said”, fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Cartagena, señalado de hurtar un teléfono celular a un turista de nacionalidad francesa.

El procedimiento se registró durante la tarde en el sector conocido como Muelle de Madera, donde uniformados del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional atendieron el llamado del visitante, quien manifestó haber sido víctima del hurto.

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Según la información entregada por la Policía, el turista señaló directamente al presunto responsable del hecho, por lo que los uniformados procedieron a realizar la captura en flagrancia. Durante el operativo fue recuperado el teléfono celular de alta gama, cuyo valor supera los $5 millones, y posteriormente fue entregado a su propietario.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de hurto y avance el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana, en lo corrido de 2026 han sido capturadas alrededor de 4.800 personas por diferentes delitos en Cartagena, entre ellas 808 por casos relacionados con hurto.

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