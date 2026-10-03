Gobernación de Antioquia entrega ayudas a seis municipios afectados por vendavales

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, comenzó la entrega de ayuda humanitaria y materiales de construcción a familias afectadas por vendavales en Santa Bárbara, Betulia, Cañasgordas, Gómez Plata, Puerto Triunfo y Campamento. En total, son 375 familias que recibirán apoyo tras las emergencias registradas durante las últimas semanas.

La ayuda incluye más de 5.000 tejas, 328 kits de alimentos, aseo y cocina, además de colchonetas y cobijas. De manera adicional, el municipio de Caracolí recibirá asistencia por una inundación registrada recientemente.

Antioquia suma 77 vendavales durante 2026

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que la intervención busca complementar la respuesta de los municipios y atender las necesidades de las familias afectadas.

“De manera subsidiaria y complementaria apoyamos a estos municipios y atendemos las necesidades de estas familias. Es importante conocer los pronósticos semanales emitidos por el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia; desde el departamento seguimos actuando en prevención”.

Según el reporte, en lo corrido de 2026 Antioquia ha registrado 77 vendavales, de los cuales 24 ocurrieron entre agosto y septiembre. Además, se han reportado 146 eventos relacionados con lluvias y 101 incendios forestales.

El Dagran recordó que, aunque actualmente existen condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, todavía pueden presentarse lluvias y tormentas localizadas. El calentamiento y la humedad disponibles en la atmósfera pueden favorecer la formación de nubes de gran desarrollo vertical, lluvias fuertes y vientos capaces de generar vendavales.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan asegurar cubiertas y objetos expuestos a los vientos, realizar mantenimiento preventivo de árboles cercanos a las viviendas y consultar los canales oficiales para conocer las alertas y condiciones meteorológicas en las diferentes subregiones.