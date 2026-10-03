Con panfletos falsos de grupos ilegales, están amenazando a concejales de Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia advirtió que en los últimos días varias personas estarían usurpando a los grupos armados ilegales en el departamento para amedrentar a la población, pero, principalmente, a los concejales. La intención es generar terror entre las víctimas que reciben los panfletos falsos.

El general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia, manifestó que estos comunicados apócrifos utilizan información personal de las víctimas para generar mayor presión. Cabe recordar que en una semana dos corporados de San Roque y cinco de Tamesis recibieron intimidaciones.

“Utilizando información personal y amenazas de supuesto secuestro para obligarlos a acudir a determinados lugares donde los citan. El llamado que hacemos a la ciudadanía desde la Gobernación de Antioquia es a no atender las instrucciones de esos panfletos, a no acudir a esos lugares señalados por esos bandidos inescrupulosos y a no difundir su contenido”, solicitó el funcionario.

Para poder detener esta práctica intimidatoria, la gobernación está ofreciendo hasta 200 millones de pesos para incentivar la denuncia y poder identificar y capturar a las personas que se están haciendo pasar por grupos ilegales para amenazar a los concejales y la comunidad.