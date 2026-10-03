Afinia siembra más de 500 árboles y 7.000 plantas ornamentales en El Pozón

La rotonda y la separación vial del barrio El Pozón, en Cartagena, fueron objeto de una intervención de recuperación ambiental liderada por Afinia, filial del Grupo EPM, que incluyó la siembra de más de 500 árboles maderables y 7.000 plantas ornamentales.

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La jornada se desarrolló durante una semana como parte de una medida de compensación ambiental aprobada por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena. El objetivo fue contribuir a la recuperación paisajística y ecológica de este corredor urbano, además de fortalecer la presencia de zonas verdes en un sector de alta circulación ciudadana.

De acuerdo con Afinia, los árboles sembrados están destinados a apoyar procesos de restauración ecológica y consolidación de corredores verdes urbanos, mientras que las plantas ornamentales aportan al embellecimiento del espacio público y a la generación de entornos favorables para la biodiversidad.

Como parte de la intervención, la empresa también entregó al EPA Cartagena kits con herramientas para la operación y mantenimiento de los jardines establecidos. Estos elementos permitirán continuar con las labores de conservación de las áreas intervenidas y contribuir a su sostenibilidad en el tiempo.

La compañía explicó que estas acciones hacen parte de las compensaciones ambientales asociadas a las podas técnicas requeridas para garantizar la operación segura y confiable del sistema eléctrico.

La intervención en El Pozón busca generar una transformación visible del entorno y fortalecer la recuperación de espacios públicos mediante la articulación entre el sector privado y las entidades ambientales.

Afinia señaló que continuará desarrollando iniciativas orientadas a la recuperación de espacios urbanos, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de una agenda de sostenibilidad en Cartagena.