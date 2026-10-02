SIC deja en firme millonaria sanción una sanción de$ 558.793 millones

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, dejó en firme una sanción de 558 millones 793 mil 344 pesos contra el Hospital Universitario de Santander, luego de determinar que la institución comercializó medicamentos por encima de los precios máximos establecidos por las autoridades.

La investigación estableció que fueron 37 medicamentos los que superaron los valores regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, CNPMDM, de acuerdo con las reglas establecidas en la Circular 13 de 2022.

Entre los medicamentos involucrados hay productos utilizados para atender enfermedades como diabetes, cáncer, epilepsia, asma y enfermedades cardiovasculares, además de medicamentos empleados durante el parto y para la atención de recién nacidos prematuros.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Lantus, una insulina para el tratamiento de la diabetes, que registró un precio 234,98 por ciento superior al valor regulado. También aparecen Curosurf, utilizado en recién nacidos prematuros, con un exceso del 196 por ciento, y Clenox, para prevenir y tratar coágulos, con un 173,03 por ciento.

La SIC explicó que el control de estos precios busca proteger los recursos del sistema de salud y evitar que los sobrecostos derivados del incumplimiento de la regulación terminen trasladándose a quienes hacen parte de la cadena de comercialización.

La decisión quedó en firme después de que la SIC resolviera el recurso de apelación presentado por el Hospital Universitario de Santander.