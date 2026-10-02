ANT liberará más de $200 mil millones del presupuesto de inversión de 2026, ante el escenario fiscal

“De los $289 mil millones del presupuesto de 2026 pendientes de ejecutar en inversión se van a liberar más de $200 mil millones; es decir, recursos que no se ejecutarán este año, atendiendo a la situación fiscal por la que atraviesa el país y siguiendo las directrices del Gobierno de nuestro presidente Abelardo de la Espriella, que tiene como meta recaudar más de $20 billones”.

Así lo anunció la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido, durante el Consejo Directivo No. 134 de la entidad, que contó con la participación de delegados de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Interior, Justicia y Ambiente; de la Presidencia de la República – Alto Comisionado de Paz; y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como de representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y representantes de comunidades campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras y afrodescendientes.

Durante el Consejo, la directora de la ANT expuso la situación económica de la entidad y, además, permitió revisar los retos institucionales de la entidad para el cierre de 2026, así como las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los procesos relacionados con el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad rural y la atención a las familias en el campo.

A su turno, los delegados de las comunidades expusieron sus principales quejas y desacuerdos frente a la gestión de la anterior administración, con el propósito de establecer acciones articuladas que permitan atender estas situaciones y evitar que se repitan.

¿De qué se quejaron los consejeros?

En relación con el funcionamiento de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), voceros de los pueblos manifestaron que no tuvieron espacios de diálogo directo con el anterior director de la ANT y que los pocos acercamientos se realizaron con sus asesores. Por esta razón, solicitaron a la directora Lina Garrido una reunión de carácter urgente y acompañamiento permanente de la ANT a la CNTI.

En relación con los rezagos en los procedimientos territoriales, los voceros indígenas manifestaron su preocupación por la acumulación de trámites pendientes en la anterior administración y señalaron las dificultades que tuvieron para acceder a información necesaria para revisar conjuntamente el estado de los procesos y establecer acciones que permitan avanzar en su atención.

Representantes de comunidades campesinas y étnicas solicitaron a la directora Lina Garrido que recogiera y revisara los compromisos firmados durante la anterior administración ya que, según manifestaron, quedaron incumplidos por falta de voluntad del exdirector Felipe Harman.

Ante las inquietudes planteadas por los integrantes del Consejo Directivo, la máxima autoridad de tierras agregó que su administración buscará establecer mesas de trabajo, cronogramas y encuentros con las comunidades para avanzar en la atención de sus necesidades y hacer seguimiento a los compromisos.

“Yo no vengo a borrar lo que se haya hecho bien; vengo a acomodar lo que se hizo mal”, afirmó la directora, quien confirmó que, con el presupuesto disponible para 2027 por $556.767 millones, la ANT tiene previsto alcanzar resultados más contundentes que los registrados en los últimos años.