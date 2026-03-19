Lo que pasa dentro de su nevera y probablemente no lo sabía

La nevera es uno de los electrodomésticos más exigidos dentro del hogar, aunque suele pasar desapercibida en la rutina diaria.

Funciona sin descanso, regula constantemente la temperatura y se adapta a cambios permanentes cada vez que se abre la puerta o se introducen nuevos alimentos. Detrás de su funcionamiento hay varios procesos que muchas personas desconocen.

Challenger, la marca de electrodomésticos colombiana que este año cumple 60 años de presencia, desarrollo e innovación en el país, deja 6 aspectos claves a tener en cuenta sobre el rendimiento de las neveras y el almacenamiento de alimentos:

Trabaja las 24 horas del día, todo el año: A diferencia de otros electrodomésticos, la nevera nunca se apaga. Está diseñada para operar de forma continua durante años, regulando ciclos de enfriamiento para mantener la temperatura adecuada para la conservación de los alimentos.

Cada vez que se abre la puerta, cambia el equilibrio interno: Abrir la nevera permite la entrada de aire más cálido del ambiente. Esto obliga al sistema de refrigeración a trabajar nuevamente para estabilizar la temperatura interna. En un hogar promedio, esto puede ocurrir entre 20 y 40 veces al día.

El enfriamiento de los alimentos no es igual en todas las zonas: Dentro de la nevera existen pequeñas variaciones de temperatura dependiendo de la circulación del aire frío. Por eso algunos espacios son más adecuados para ciertos alimentos que otros.

La forma de organizar los alimentos sí importa: Cuando los alimentos se almacenan sin orden o se sobrecarga el interior, el aire frío circula con mayor dificultad. Esto puede generar zonas menos frías y acelerar el deterioro de algunos productos.

Puede influir en la conservación o desperdicio de los alimentos: Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 17 % de los alimentos disponibles para los consumidores se desperdicia en los hogares. Una conservación inadecuada o temperaturas irregulares dentro del refrigerador pueden contribuir a que frutas, verduras o lácteos se deterioren antes de tiempo.

La tecnología actual busca distribuir mejor el frío: En respuesta a los nuevos hábitos de consumo y almacenamiento en los hogares, Challenger ha desarrollado la nueva línea e-cool con sistema de evolución que permite una distribución más uniforme del frío dentro de la nevera, manteniendo tus alimentos frescos mientras se optimiza el consumo energético de forma inteligente y silenciosa.