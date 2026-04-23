Con 8.000 personas formadas Colombia amplia el acceso a herramientas de impacto social

Con el objetivo de ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer una comunidad global de innovadores sociales, Acumen Academy ha desarrollado cursos gratuitos que ya han formado a más de 8.000 personas en Colombia y en otros 40 países de habla hispana.

A través de contenidos enfocados en liderazgo, herramientas prácticas y el acceso a redes de apoyo, la iniciativa busca potenciar las capacidades y el poder colectivo de quienes estén interesados en impacto social, brindándoles los recursos necesarios para impulsar transformaciones reales y sostenibles en América Latina.

A través de su metodología de aprendizaje por WhatsApp, que permite que personas con acceso limitado a internet, con conectividad básica e incluso sin conocimientos técnicos avanzados en herramientas digitales, puedan participar en procesos de formación, Acumen Academy convierte este canal de mensajería en un aula virtual accesible y cercana.

Mediante la interacción con un chatbot pedagógicamente diseñado, los estudiantes reciben contenidos en formatos como imágenes, videos y audios, en una experiencia flexible que se adapta a su realidad.

Este enfoque contribuye a cerrar brechas económicas, digitales, de idioma y de conectividad, ampliando el acceso a oportunidades de aprendizaje, especialmente en zonas rurales.

La oferta académica incluye programas estructurados de entre 3 y 9 semanas en pilares fundamentales como el diseño centrado en las personas, la inmunidad al cambio, la creación de soluciones y productos basados en necesidades reales investigadas en terreno, y la construcción de una teoría de cambio sólida, que permitan a los proyectos sociales trascender las cifras y generar transformaciones reales.

Laura Ruiz, Directora Asociada para América Latina de Acumen, explica que este ecosistema busca dotar a las personas que trabajan en el sector social de las capacidades necesarias para transformar la narrativa de la región.

“La tecnología está empezando a jugar un papel importante como herramienta de democratización, ya que permite que organizaciones más pequeñas, especialmente en zonas remotas, accedan a formación y herramientas que antes estaban reservadas para actores con más recursos y que puedan fortalecer sus capacidades. Queremos que las personas puedan robustecer su trabajo y tener acceso al conocimiento que hemos recopilado en 25 años trabajando en impacto y cambio social”, señala.

La metodología se adapta al ritmo de vida de quienes toman los cursos en un canal que ya usan a diario, exigiendo una inversión promedio de solo 1,5 horas a la semana.

Actualmente, Acumen Academy lanza tres cursos al año; uno de los más destacados es “Voz Auténtica”, diseñado para conectar el propósito personal con la movilización de audiencias, el cual inicia el próximo 29 de abril. Las personas interesadas pueden conocer más información sobre los cursos y la programación en las redes sociales o listas de difusión de la organización.