Satena abre ruta directa entre Montería y Ciudad de Panamá

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La aerolínea estatal Satena abrió una nueva ruta internacional entre Montería y Ciudad de Panamá que conectará el Aeropuerto Internacional Los Garzones con el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Indica la compañía aérea que los tiquetes estarán disponibles para la venta a partir del 3 de octubre y el primer vuelo se realizará el 26 de octubre de 2026.

“Con este nuevo servicio queremos seguir acercando las regiones de Colombia a más oportunidades de conectividad. Montería tiene una dinámica económica, empresarial y turística que continúa creciendo, y contar con un vuelo directo a Ciudad de Panamá abre nuevas posibilidades para sus habitantes y para quienes se movilizan desde esta zona del país”, indicó Mateo Arjona, presidente de SATENA.

Vale la pena resaltar que el servicio contará con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes, y se convertirá en la única ruta internacional operada actualmente por la aerolínea.

El tiempo estimado de vuelo entre Montería y Ciudad de Panamá será de 49 minutos a bordo de aeronaves Embraer ERJ-145 con capacidad para hasta 50 pasajeros.

“Las rutas internacionales desde las regiones tienen la capacidad de acercar mercados, facilitar el intercambio y generar nuevas oportunidades para los territorios. Este vuelo permitirá que Montería esté más cerca de Panamá y, a su vez, que más viajeros puedan descubrir la oferta turística, cultural y productiva de Córdoba”, agregó Arjona.