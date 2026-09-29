Último reporte del IDEAM: alerta por fuertes lluvias del 29 de septiembre al 2 de octubre 2026
Le contamos cuál será el pronóstico del IDEAM en la semana. Estas son las regiones con fuertes lluvias en Colombia:
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el comunicado, en el que advierte sobre una semana con lluvias principalmente en el occidente del país, con especial atención en Chocó, Antioquia y los litorales de Valle del Cauca y Cauca.
De acuerdo con el Ideam, durante los próximos días la onda avanzará sobre el territorio nacional, favoreciendo el aumento de la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica, especialmente en sectores del norte, centro y occidente de Colombia.
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Pronóstico del clima martes 29 de septiembre
Para el martes, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente de Colombia, a lo largo del litoral Pacífico y la vertiente occidental de la cordillera Occidental.
El Ideam prevé lluvias fuertes en sectores de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en el sur de Chocó, especialmente sobre el océano Pacífico norte.
En Antioquia y el Eje Cafetero se esperan lluvias ligeras. También podrían presentarse precipitaciones de menor intensidad en Córdoba, sur de Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira.
Los Santanderes, Boyacá y algunos sectores de Tolima y Huila también tendrían lluvias ligeras.
En la Orinoquía se esperan precipitaciones en Meta, Vichada, Casanare y Arauca, mientras que en la Amazonía habría lluvias en Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
Clima miércoles 30 de septiembre
El miércoles se mantendrán las lluvias fuertes sobre el océano Pacífico y en sectores de Chocó y el occidente de Antioquia.
El Ideam advierte que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda especial atención a las condiciones meteorológicas.
También se esperan lluvias moderadas en Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, los Santanderes y el Eje Cafetero, además de sectores de Nariño, Bolívar, Sucre y Magdalena, incluyendo zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.
En Bogotá, la entidad prevé cielo nublado y posibilidad de lluvias durante la tarde y la noche, especialmente hacia el oriente y norte de la ciudad.
Pronóstico del clima 1 de octubre
El jueves se espera un aumento de las precipitaciones en varias zonas del país. El Ideam pronostica lluvias fuertes en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y el occidente de Boyacá y Cundinamarca.
En la región Pacífica continuarán las lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
La región Caribe también tendrá precipitaciones en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, aunque serían de menor intensidad hacia La Guajira.
Además, se esperan lluvias en Caquetá, Putumayo, Guaviare y el sur de Amazonas.
En la Orinoquía, las precipitaciones serían moderadas principalmente en el sur del Meta, Casanare, Arauca y Vichada.
Pronóstico del clima viernes 2 de octubre
Para cerrar la semana, el Ideam mantiene la alerta por lluvias fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de algunos sectores de Antioquia y Córdoba.
Se esperan lluvias moderadas en el sur del Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Putumayo, así como en sectores de Amazonas.
En la región Andina también se pronostican precipitaciones moderadas en los Santanderes, Boyacá, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y algunos sectores de Cundinamarca.
En el Caribe, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena tendrían lluvias moderadas, con especial atención en La Guajira y el norte del Cesar.
Para la Orinoquía se prevén lluvias dispersas, principalmente hacia el sur y el piedemonte, mientras que en la Amazonía continuarían las precipitaciones en Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
Pronóstico del tiempo en Bogotá
En la capital del país, el Ideam pronostica una semana con cielo entre parcial y mayormente nublado y posibilidad de lluvias durante las horas de la tarde y la noche.
La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra entre miércoles y viernes, especialmente en sectores del oriente y norte de Bogotá.
El Ideam recomienda a las autoridades y a la ciudadanía mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas, particularmente en las zonas donde se esperan lluvias fuertes y actividad eléctrica.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...