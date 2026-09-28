Ciclistas cuestionan la nueva ciclo-infraestructura. Denuncian que ya funciona como parqueadero

La eliminación de los elementos de segregación de la ciclorruta de la carrera 35, entre calles 34 y 45, generó cuestionamientos entre usuarios de la bicicleta en Bucaramanga, quienes consideran que reemplazar la infraestructura por señalización pintada en el piso los deja más expuestos frente a carros y motocicletas.

Óscar, como decidió identificarse, es ciclista y usuario frecuente de la red, aseguró en Caracol Radio que la intervención aumentó su sensación de riesgo. “Si nos dejan unas ciclorrutas solamente señalizadas mediante pintura, me parece bastante grave”, manifestó, al pedir que la Alcaldía revise técnicamente las decisiones sobre la infraestructura para este tipo de movilidad.

Nelson Galvis, también cuestionó que la segregación que, según explicó, permitía separar a los ciclistas de otros vehículos haya sido reemplazada por pintura. Advirtió además que en la carrera 35 el carril que antes ocupaba la ciclorruta ahora estaría siendo utilizado como zona de parqueo.

Por su parte Nicolás Ríos señaló que la reducción de la infraestructura también afecta la conectividad de la red de vía para los ciclistas, retrocediendo como ciudad en la idea de un transporte alternativo o sostenible. Según dijo, las ciclorrutas ya enfrentaban problemas por invasión de carros y motos, por lo que retirar la segregación puede dificultar más el uso de la bicicleta come medio de transporte.

Otra de las voces cuestionó que en pleno 2026 se reduzcan espacios destinados a la movilidad sostenible y señaló que las ciclorrutas conectadas son necesarias para que más personas puedan utilizar la bicicleta con confianza y seguridad.

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A su vez, otro usuario manifestó su preocupación por el futuro de la red y aseguró que, además de la carrera 35, existe inquietud por la intervención en la carrera 21, una de las ciclorrutas que, según los usuarios, tiene mayor extensión y conexión con sectores como la UIS.

Los ciclistas también cuestionan que el bajo uso de algunas rutas sea utilizado como argumento para modificar la infraestructura. Según los usuarios, antes de retirar estos espacios deberían revisarse factores como la falta de conectividad y la invasión permanente por parte de otros vehículos.

¿Qué responde la Alcaldía de Bucaramanga?

El gerente de ciudad, Deimer Mosquera, defendió la intervención de la carrera 35 y explicó que el objetivo es convertirla en una vía ciclo preferente, donde ciclistas y conductores compartan el espacio.

“Cada cuadra va a tener dos pictogramas en el inicio y al final, indicándole al de la moto, indicándole al del vehículo: por favor, dele prioridad al ciclista”, explicó Mosquera.

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El funcionario insistió en que la seguridad de los ciclistas también depende del comportamiento de los demás actores viales. “Si ve a un ciclista, baje la velocidad. Si ve a un ciclista, córrase a un ladito, respete el metro y medio de distancia”, señaló, reiterando que la cultura ciudadana será indispensable para el buen funcionamiento de esta alternativa.

Mosquera aseguró que la señalización estará acompañada de campañas de cultura vial y controles al mal parqueo. Además, anunció nuevas intervenciones en la red: “Ya estamos culminando el trabajo que se realizó en la carrera 35 y vamos a seguir con la Dirección de Tránsito en los operativos para el mal parqueado”, concluyó.