Medellín refuerza la capacidad operativa de la Policía con 62 nuevos vehículos

Medellín, Antioquia

La nueva entrega por parte del la Alcaldía de Medellín, hace referencia a un parque automotor especializado a la Policía Nacional, con el propósito de fortalecer la reacción, ampliar el despliegue y mejorar las capacidades para enfrentar las estructuras criminales en la ciudad.

La inversión asciende a $9.784 millones e incluye 50 motocicletas de alto desempeño, 11 vans especializadas y una unidad móvil destinada a la protección de fauna silvestre y doméstica. Las 50 motocicletas de 750 y 800 centímetros cúbicos representaron una inversión de $4.176 millones.

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A esta dotación se suman 11 vans especializadas, adquiridas por $4.889 millones, que serán destinadas a operaciones complejas, transporte de personas privadas de la libertad y despliegues relacionados con fenómenos de criminalidad organizada. La entrega también contempla una unidad móvil de protección animal, con una inversión de $718 millones.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía señaló: “La seguridad también se combate con capacidad operativa. Estas motocicletas y vehículos permiten que nuestros policías lleguen más rápido, persigan a quienes delinquen y tengan mejores herramientas para recuperar el control de los territorios”.

Más de $62.000 millones invertidos

Con esta entrega, la Administración Distrital acumula $62.573 millones de inversión en parque automotor especializado durante la actual administración. De ese monto, $52.856 millones han sido destinados a la Policía Nacional.

Según la Alcaldía, la flota alcanza ahora 645 motocicletas, 53 vehículos entre carros y vans, y un automotor especializado. La entrega hace parte de las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027, que articula inversiones y capacidades de la Alcaldía con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía.

La Administración Distrital señaló que continuará destinando recursos para fortalecer las capacidades institucionales de prevención, reacción y control territorial en Medellín.