Medellín Cómo Vamos cumple 20 años: dos decadas de datos, retos y avances de la capital antioqueña

Medellín

Nacido en 2006, El programa Medellín Cómo Vamos (MCV) celebra dos décadas de seguimiento independiente y riguroso a los indicadores de la capital antioqueña. Con el estudio histórico “20 años mirando a Medellín”, la entidad presentó un balance exhaustivo de la evolución social de la ciudad entre 2006 y 2026.

Durante 20 años, el programa ha consolidado una memoria urbana respaldada por 16 informes de calidad de vida y 20 encuestas de percepción ciudadana. Además, su enfoque combina datos objetivos con percepción ciudadana para fundamentar el desarrollo urbano. Esta trayectoria sirvió de base para crear en 2023 Antioquia Cómo Vamos, consolidando la medición del bienestar a escala departamental.

Mónica Almonacid, directora de MCV, destacó los grandes avances alcanzados, aunque enfatizó que existen retos apremiantes. De cara a los próximos años, el modelo incorporará proyecciones basadas en evidencia e impulsará la corresponsabilidad ciudadana para orientar la toma de decisiones públicas y privadas.

Salud y Pobreza: Avances históricos con crecientes brechas sociales

El logro social más significativo en 20 años es la caída de la pobreza monetaria a la mitad, pasando del 29,5% en 2012 al 14,6% en 2025. No obstante, persiste una grave brecha territorial: los ingresos en la zona Nororiental pueden ser hasta cinco veces menores que en la Suroriental.

En salud, la cobertura supera el 100% desde 2007 y la mortalidad infantil cayó de 11,1 a 6,4 por mil nacidos. Sin embargo, los trastornos mentales pasaron de 31.855 en 2016 a 104.651 en 2024, y la insatisfacción con el servicio casi se duplicó, alcanzando el 29% en 2025.

Seguridad y Educación: Reducción de homicidios frente al estancamiento del aprendizaje

La tasa de homicidios cayó de 194,8 a 13,9 por cada 100.000 habitantes, situándose como la más baja entre las grandes ciudades. Sin embargo, por primera vez, los problemas de convivencia superaron al crimen organizado como causa principal, mientras las denuncias por hurto casi se cuadruplicaron.

En el ámbito educativo, la cobertura bruta llegó al 104%, siendo la segunda más alta del país. Pese a que la inversión creció un 28% entre 2016 y 2024, los resultados de aprendizaje se estancaron: Medellín solo subió 3 puntos en las pruebas Saber 11, frente a 20 de Cali.

Vivienda y Empleo: Desempleo en mínimos e impacto del turismo

La tasa de desempleo cayó al 8,2%, la más baja de Colombia, y la informalidad bajó del 47% al 38%. Pese al optimismo laboral, el 79% de los ocupados gana menos de dos salarios mínimos y la mitad de los hogares tiene al menos un trabajador sin pensión.

El mercado inmobiliario registra fuertes presiones: el precio de la vivienda nueva aumentó un 30,6% (2020-2023) y los inmuebles de renta corta para turistas subieron de 7.000 a 15.000. El 46% de la ciudadanía percibe que el turismo encarece el acceso a la vivienda.

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Retos para la Medellín de 2046: Longevidad, talento y gestión del riesgo

Para las próximas dos décadas, la ciudad enfrentará un acelerado envejecimiento poblacional: para 2042 habrá 625 mil adultos mayores, demandando sistemas de cuidado donde hoy el 56% de las mujeres dedica más de cinco horas diarias no remuneradas a esta labor.

Con una tasa de fecundidad de solo 0,9 hijos por mujer, la formación y retención del talento joven será vital. A esto se suma la gestión del riesgo de desastre en laderas, donde los movimientos en masa pasaron de 694 a 982 al año en la última década.