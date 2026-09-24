Rusia agradeció invitación de Trump a la cumbre del G20, pero dijo que hablar de ello es prematuro

El Kremlin agradeció la invitación del presidente de EE. UU., Donald Trump, para que el líder ruso, Vladímir Putin, participe en la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Florida.

“Por ahora, hablar de ello es prematuro. Aún no se ha tomado una decisión”, comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

De todas formas, añadió: “Hemos recibido con gratitud esta amable invitación”.

“Valoramos esta invitación. La estudiaremos, después se consensuará y se tomará la correspondiente decisión”, señaló.

Tras reunirse en Nueva York con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló de una posible reunión entre Trump y Putin a finales de año en el marco del G20.

El encuentro ofrece “una nueva oportunidad para que ambos líderes conversen”, dijo.

Putin prevé asistir a la cumbre de la APEC (foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) que se celebrará en noviembre en China, donde también podría verse las caras con su homólogo estadounidense.

Trump, que pidió al líder ruso en su última conversación telefónica que ponga fin a las acciones militares en Ucrania, aseguró en Nueva York que se reserva la posibilidad de aplicar el nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que contempla la imposición de hasta un 100 % de arancel a aquellos países que importen hidrocarburos rusos.