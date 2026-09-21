Exfuncionario de DNI a quien pidieron la renuncia volvería a la Policía por petición del presidente

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que el coronel en retiro José Eduardo Cruz Silva, quien ocupaba la Dirección de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y uno de los funcionarios a quienes les pidieron la renuncia en días pasados, fue llamado por el presidente Abelardo de la Espriella para volver a trabajar en la Policía Nacional.

“Al que le pidieron la renuncia, que trabajó una semana, el presidente lo llamó y lo reincorporó, esta vez a la Policía”, informó, al sugerir que el coronel (r) Cruz Silva podría ir a la Dirección de Inteligencia Policial, la dependencia de la Policía Nacional que se encarga de producir inteligencia estratégica y operacional.

Frente a estos movimientos, Sánchez Cristo se preguntó: “¿Quién quiere controlar toda la inteligencia, incluyendo la de carácter civil? No dejaron llegar a un civil, que era el candidato a director: le sacaron un anónimo y lo tumbaron. Alguien se quiere quedar con el control de la inteligencia y es normal, porque está trabajando muy mal”.

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