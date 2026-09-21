Juez cita a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por caso Plus Ultra

En una providencia, hecha pública este lunes, el magistrado de la Audiencia Nacional cita a Laura y Alba Rodríguez Espinosa para que declaren en calidad de investigadas el 30 de noviembre.

Calama cita también a declarar como testigos, el próximo 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

La citación de Partearroyo se produce después de que el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola admitiera ante el juez, el pasado 7 de septiembre, que mantuvo contactos con él para la obtención del préstamo de 53 millones a la aerolínea. Asumió además que de esa cantidad pagó el 1 % al «grupo Zapatero», si bien insistió en que la compañía cumplía los requisitos para conseguir esa ayuda.

Da tres días a Zapatero para que entregue documentación

En cuanto a las joyas, el instructor comunica a la defensa del expresidente del Gobierno que en el plazo de 3 días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama también ha encargado un informe pericial sobre estas joyas, que será realizado por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, que podrán contar con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español.

Con el auto dictado este lunes, el magistrado establece un plazo para que el exlíder del PSOE pueda aportar documentación, después de que este se comprometiera el pasado 27 de junio, en su declaración como investigado, a dar una explicación en el plazo de diez días acerca del origen de las joyas, que, sin embargo, aún no ha formalizado.

Zapatero, que por el hallazgo de las joyas está investigado por presuntos delitos de contrabando y delito fiscal, sostuvo el pasado 23 de julio en una entrevista en Televisión Española que estas piezas fueron un «regalo de cortesía personal» que recibió hace muchos años por parte de un país que no reveló.

Un informe pericial sobre el valor y origen de cada joya

El magistrado que instruye el caso Plus Ultra ha pedido un informe pericial más detallado sobre las joyas halladas en el registro policial de la oficina de Zapatero, tras la tasación hecha por otra joyería, Ansorena, que calculó que los collares, sortijas o pendientes tenían un valor de 1,3 millones de euros.

El juez toma esta decisión tras la petición que la fiscal del caso, Elena Lorente, le hizo el pasado mes de julio, cuando solicitó ampliar el análisis gemológico de las piezas para averiguar el valor actual de mercado y determinar la fecha en que se engarzaron las piezas de alta joyería, ante la sospecha de que su precio sea muy superior a la cifra dada por Ansorena.

Según detalla el juez en su auto, el nuevo informe pericial deberá describir de forma individualizada y detallada cada pieza; identificar, si fuera posible, el área geográfica en la que se fabricaron las de mayor valor; identificar los metales preciosos o clasificar las gemas determinando peso, pureza, talla, calidad y demás características técnicas relevante.

También se buscará determinar si hay marcas de fabricante, numeraciones o elementos identificativos y determinar, en su caso, la «antigüedad aproximada de las piezas» u otras circunstancias técnicas de interés. Al final, la joyería deberá calcular el valor actual de cada joya, de forma individual, y el valor conjunto de todo el lote intervenido.

Con la solicitud de este informe pericial y con la citación a las hijas de Rodríguez Zapatero, que acudirán ante el juez como investigadas el próximo 30 de noviembre, Calama avanza en las pesquisas del caso Plus Ultra, en el que investiga al expresidente por presuntamente ser el «vértice» de una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y prosigue además con las averiguaciones respecto a las más de 60 piezas de joyería intervenidas.